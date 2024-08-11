В США заявили, что атака на Курскую область истощит ВСУ

Атака на Курскую область приведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) к истощению, не повлияв на ход конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Результат наступления в Курской области не будет иметь никакого значения <…> Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем», — заявил он.

По словам бывшего американского разведчика, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери. «Их уничтожают сотнями, а может, и тысячами», — заключил он.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Британии заявили о провале ВСУ в Курской области.