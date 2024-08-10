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Алаудинов рассказал, откуда стянули силы ВСУ для атаки на Курскую область

Алаудинов: ВСУ стянули силы с других направлений для вылазки в Курскую область

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы с других направлений для атаки на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник … подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции», — сказал он.

Также он отметил, что обстановка на месте «достаточно серьезная», так как «достаточно много» солдат ВСУ зашло на российскую территорию. Он подчеркнул, что ситуация «в принципе» взята под контроль.

6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области. 7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы спецназа «Ахмат». В регионе введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что диверсанты ВСУ прибыли в Белгородскую область под видом священнослужителей.

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Атаки на Курскую область
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