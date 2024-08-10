Муж Блиновской пропустил общение со следователем

После ухода на специальную военную операцию Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, не появлялся у следователя и не знакомился с делом на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Дело в том, что несмотря на отправку в зону спецоперации на Украине, против Блиновского ведется уголовное дело, и Алексей также объявлен в розыск.

«Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела», — сообщил источник агентства.

До этого долг автора «Марафона желаний» Елены Блиновской увеличился на 374 тысячи рублей.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

Ранее Наталия Власова отдала мошенникам почти миллион рублей.