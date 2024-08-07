Курская область вводит режим ЧС

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах.

«Принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — пишет Смирнов.

Врио губернатора добавил, что работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС он будет лично контролировать до того момента, пока кризис не будет преодолен.

До этого первая группа жителей приграничных районов Курской области благополучно добралась до места размещения под Орлом.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов уточнил, что со многими главами регионов находится в постоянном контакте.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».