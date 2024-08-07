В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

Находящимся на улице местным жителям он рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отметил Смирнов, ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой.

Ранее в Минздраве уточнили число пострадавших во время обстрелов ВСУ Курской области.