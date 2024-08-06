Президент Украины Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию о введении наказания для офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за большие потери в подразделениях. Об этом сообщает ТАСС.

Петиция была размещена на сайте президента и набрала 25 тысяч подписей. Этого количества достаточно, чтобы глава государства должен был ее рассмотреть.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ в период с 27 июля по 2 августа отбили 44 контратаки украинских войск в пределах Луганской народной республики (ЛНР). Он уточнил, что на этом участке фронта действовали подразделения группировок сил РФ «Север», «Юг» и «Запад». Потери ВСУ за указанный период составили около 9 380 военнослужащих и иностранных наемников.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

Ранее Украина получила тела 250 военных.