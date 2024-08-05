Путин назвал развитие ВС России и поддержку бойцов СВО приоритетом для работы парламента

Развитие Вооруженных сил (ВС) России и поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, обеспечение безопасности страны по-прежнему является одним из важнейших приоритетов. Он пояснил, что это развитие и стабильное функционирование ВС РФ, обеспечение их современными видами вооружений, техники, боеприпасами, поддержка участников спецоперации, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют собственной жизнью и своим здоровьем для защиты интересов Российской Федерации и членов их семей.

«Вот это все будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию», — сказал Путин.

Он также отметил, что в целом власти России решают стоящие перед страной задачи достойно и с хорошим результатом. При этом им нельзя расслабляться, необходимо будет работать напряженно, добавил российский лидер.

До этого президент РФ заявил, что в зоне СВО находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.