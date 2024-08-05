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В ВСУ заявили, что у них нет средств противодействия российским дронам

Боец ВСУ: эффективные средства противодействия российским дронам отсутствуют

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Станислав Красильников/РИА Новости

Заместитель командира одного из украинских батальонов с позывным Фотон заявил, что у ВСУ нет эффективных средств противодействия российским дронам. Его слова передает издание «Цензор.нет».

По его словам, российские дроны присутствуют на линии соприкосновения 24 часа в сутки на всех направлениях.

«Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им», — поделился украинский военный.

При этом он добавил, что российские военные хорошо развиваются в сфере радиоэлектронной борьбы.

До этого военный корреспондент Александр Сладков опубликовал видео с поражением беспилотника «Баба-яга» Вооруженных сил Украины, который сбил российский снайпер. Это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Военнослужащие Пятой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ заметили украинский беспилотный летательный аппарат ночью.

«Баба-яга» представляет собой сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616. Прозвище ему дали за характерный громкий звук при полете и большие размеры.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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