Украинская армия за месяц потеряла почти 47 тысяч военнослужащих в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение июля на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) потеряли рекордное с начала года количество военнослужащих и иностранных наемников — 46 905 человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

В июне на этом участке фронта ВСУ потеряли 34 785 солдат и наемников.

В течение июля российские войска отразили в ЛНР 188 атак украинской армии, что на 55 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

За месяц ВСУ лишились в ЛНР 46 танков, двух пусковых установок реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 85 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 237 полевых складов боеприпасов, а также более 700 различных боевых машин.

Также Марочко сообщил, что в период с 27 июля по 2 августа ВСУ потеряли около 9 380 военнослужащих и иностранных наемников. ВС РФ отбили отбили 44 контратаки противника.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.