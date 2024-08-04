Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы последствия обстрела Луганска

Мэр Луганска Пащенко заявила, что обстрел ВСУ повредил 30 домов в городе

close
100%
«Администрация города Луганска»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Администрация города Луганска»

И.о. мэра Луганска Яна Пащенко заявила, что обстрел ВСУ повредил 30 домов в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Характер повреждений — окна, кровли, забор, машины. Повреждены линии передачи, сейчас энергоснабжение пока что отключено. <…> Людям раздали пленку. Сейчас аварийные службы помогают тем, кому это необходимо», — рассказала она.

Уточняется, что всего в городе остались без электроснабжения 130 человек. ЛЭП оказалась посечена осколками.

4 августа глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что удары ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске пришлись по складам цистерн с топливом и по частному сектору. По данным администрации ДНР, всего ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет. Четыре снаряда удалось сбить при помощи средств противовоздушной обороны.

Ранее Донецк остался без подачи воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами