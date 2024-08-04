Названы последствия обстрела Луганска

И.о. мэра Луганска Яна Пащенко заявила, что обстрел ВСУ повредил 30 домов в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Характер повреждений — окна, кровли, забор, машины. Повреждены линии передачи, сейчас энергоснабжение пока что отключено. <…> Людям раздали пленку. Сейчас аварийные службы помогают тем, кому это необходимо», — рассказала она.

Уточняется, что всего в городе остались без электроснабжения 130 человек. ЛЭП оказалась посечена осколками.

4 августа глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что удары ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске пришлись по складам цистерн с топливом и по частному сектору. По данным администрации ДНР, всего ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет. Четыре снаряда удалось сбить при помощи средств противовоздушной обороны.

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