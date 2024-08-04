ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 18.20 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА», – указано в сообщении.

4 августа сообщалось, что в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР после атаки украинских войск ранения получила женщина.

Накануне в Озеряновке в ДНР неразорвавшийся суббоеприпас кассетного снаряда ранил мирного жителя. По данным СЦКК, снаряд был сброшен еще 1 августа. Озеряновка расположена неподалеку от Горловки.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал Центрально-Городской район Горловки.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ укрепляют дроны плитами.