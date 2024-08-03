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Российский военный заявил, что ВСУ укрепляют дроны плитами

RT: ВСУ укрепляют свои беспилотники плитами

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины начали укреплять свои беспилотники плитами. Об этом сообщает RT со ссылкой на российского штурмовика.

Украинские беспилотники сбиваются российскими военными преимущественно с помощью FPV-дронов, лишь один БПЛА, по его словам, удалось сбить из снайперского оружия.

«Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами», — передает издание слова военного.

Он также рассказал, что во время боев за Марьинку расстояние между опорными пунктами ВСУ было небольшим, поэтому забирать их было проще, но в Георгиевке больше риска быть замеченным при движении в связи с большим расстоянием, поэтому «приходится работать тише».

В июле ТАСС, ссылаясь на руководителя центра подготовки операторов беспилотников «Небесный воин», заявлял, что до 75% FPV-дронов ВСУ не достигают целей из-за операторов с низкой квалификацией.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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