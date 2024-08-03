Российский военный заявил, что ВСУ укрепляют дроны плитами

Вооруженные силы Украины начали укреплять свои беспилотники плитами. Об этом сообщает RT со ссылкой на российского штурмовика.

Украинские беспилотники сбиваются российскими военными преимущественно с помощью FPV-дронов, лишь один БПЛА, по его словам, удалось сбить из снайперского оружия.

«Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами», — передает издание слова военного.

Он также рассказал, что во время боев за Марьинку расстояние между опорными пунктами ВСУ было небольшим, поэтому забирать их было проще, но в Георгиевке больше риска быть замеченным при движении в связи с большим расстоянием, поэтому «приходится работать тише».

В июле ТАСС, ссылаясь на руководителя центра подготовки операторов беспилотников «Небесный воин», заявлял, что до 75% FPV-дронов ВСУ не достигают целей из-за операторов с низкой квалификацией.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.