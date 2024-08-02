На Украине появился полномасштабный макет американского истребителя F-16

На Украине обнаружили полномасштабный деревянный макет американского самолета-истребителя F-16. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Издание обращает внимание, что макет самолета, по всей видимости, сделан из фанеры и может применяться в качестве ложной цели. Также журналисты отмечают, что макет мало похож на настоящий самолет, например, у него нет фонаря кабины пилота, вместо шасси — пеноблоки.

Предполагается, что прикрытый сетями макет может быть отправлен на один из аэродромов Украины в качестве ложной мишени для российских военных.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины. По данным агентства, количество самолетов в первой партии «небольшое».

1 августа издание TWZ информировало, что большинство переданных ВСУ истребителей F-16 будут базироваться в Европе.

Ранее в МИД РФ пообещали выставить обломки подбитых F-16 на Поклонной горе.