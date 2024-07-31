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Полковник ФСБ рассказала о женском отделении спецназа «Альфа»

Полковник ФСБ Спиридонова рассказала о женском отделении спецназа «Альфа»

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудницы женского отделения спецназа «Альфа» должны уметь заниматься разными видами оперативной деятельности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бывший командир подразделения Ольга Спиридонова, полковник ФСБ в отставке и кавалер ордена Мужества.

«Сотрудниц «Альфы» учили брать интервью и много чему еще», — рассказала полковник ФСБ в отставке.

Спиридонова отметила, что женщины-бойцы спецназа имеют в своем арсенале большое количество навыков. По словам бывшего командира подразделения, пришедшие в «Альфу» девушки учились на курсах подготовки медработников и бортпроводников, кроме того, они проходили психологические тренинги по ведению переговоров и опросов свидетелей. Также специалистки должны уметь готовить к оперативной деятельности коллег из боевых отделов и участвовать в переговорных процессах.

Спиридонова добавила, что женское отделение в целом появилось потому, что спецназу было необходимо использовать «женский фактор», поскольку, женщины и мужчины по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Экс-командир подразделения подчеркнула, что чаще женщины наблюдательнее мужчин, кроме того, женщины незаменимы в тех операциях, которые так или иначе связаны с детьми.

Ранее ФСБ опубликовала видео с планировавшими теракт в Белгороде.

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