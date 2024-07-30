Стало известно о разрешении командира ВСУ стрелять в поджигателей авто военных

Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов приказал своим бойцам стрелять в поджигателей автомобилей военных. Видео с его обращением опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

По его словам, отстреливать поджигателей можно «без суда и следствия». Он заявил, что дал устное разрешение своим бойцам на исполнение высшей меры наказания на месте.

Он отметил, что принял решение в рамках военного времени и согласовал это непосредственно с командованием ВСУ.

Накануне по Украине прокатилась очередная волна поджогов автомобилей и релейных шкафов на железной дороге. По данным «Страны», зафиксировали случаи в Киевской и Черкасской областях, а также в Днепре (Днепропетровске).

Так, в Буче в Киевской области возле железнодорожной станции подожгли релейный шкаф. Злоумышленника поймали, им оказался местный житель 2010 года рождения. Его, по сообщению издания, наняли неизвестные лица, пообещав заплатить за поджог $200.

Ранее сообщалось, что украинские автовладельцы стали подписывать машины, защищая их от поджога.