Подразделения группировки войск «Север» с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе боевой работы были уничтожены опорные пункты, бронетехника и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Утром 27 июля сообщалось, что группировка «Север» нанесла удар по шести украинским бригадам, которые понесли потери численностью до 240 военнослужащих.

До этого бойцы группировки «Восток» уничтожили до 835 солдат Вооруженных сил Украины и два танка.

Из сводки также следует, что за минувшую неделю в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих ВСУ. В Минобороны отметили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

26 июля Зеленский в вечернем видеообращении признал проблемы ВСУ на Покровском направлении в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные применяют робота в зоне СВО.