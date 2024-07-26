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На Украине командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях

Командиров бригады ВСУ привлекли к ответственности после сообщений о потерях

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Reuters

На Украине привлекли к ответственности командование 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) после сообщений о том, что приказы командиров привели к значительным потерям. Об этом сообщила военная служба правопорядка ВСУ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач военной частью... Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что в 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) ВСУ в Красногоровке в ДНР назревает бунт из-за нечестности командиров. По данным российских военкоров, командование указанной бригады скрывает от руководства ВСУ настоящее положение дел на поле боя, а потери подразделения внутри Красногоровки становятся больше с каждым днем. Из-за нежелания командиров среднего звена говорить комбригу о неудачах позиций бойцы еле сдерживаются от бунта ввиду невозможности нормальных ротаций и обеспечения всем необходимым для ведения боев.

15 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка для выяснения обстоятельств потерь среди техники и военнослужащих.

Ранее на Украине сообщили об увеличении числа дезертиров, убегающих за границу.

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