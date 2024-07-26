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ВС РФ освобождают ведущую к Купянску дорогу в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ освобождают населенные пункты вдоль дороги Купянск — Сватово

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные освобождают дорогу, связывающую Сватово с Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

«Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России», — сказал он.

Ганчев отметил, что армия России медленно, но уверенно движется к Купянску.

По словам чиновника, сотрудники российской администрации Харьковской области уже посетили освобожденные села Первомайское и Орлянка, где живут люди, которые нуждаются в помощи.

26 июля Ганчев сообщил, что Украина использует крупнейшие заводы Харьковской области для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В качестве примера он привел размещение ВСУ беспилотных летательных аппаратов на Харьковском авиационном заводе. Это автоматически делает предприятия целями для ударов ВС РФ, добавил чиновник.

До этого Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют 39 населенных пунктов на востоке Харьковской области и 13 — на севере.

Ранее в Харьковской области заметили большое количество французских наемников.

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