Минобороны сообщило детали крушения вертолета в Калужской области

Вертолет Ми-28 упал в Калужской области в безлюдной местности при выполнении планового полета, члены экипажа погибли. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — заявили в ведомстве.

Предварительной причиной произошедшего в Минобороны назвали техническую неисправность.

Отмечается, что на месте крушения Ми-28 работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Утром 25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе. На месте происшествия работают спасатели и оперативная группа.

19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44. На борту находились три пассажира и пилот. Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий — низкой облачности и ограниченной видимости в гористой местности, из-за которых вылет спасательных средств не был разрешен требованиями безопасности полетов. 22 июля стало известно, что обломки вертолета были найдены. Следователи назвали среди возможных причин крушения Robinson ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее вертолет Ми-8 упал и ушел под лед Онежского озера.