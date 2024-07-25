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Минобороны сообщило детали крушения вертолета в Калужской области

МО: Ми-28 упал в Калужской области при выполнении планового полета, экипаж погиб

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вертолет Ми-28 упал в Калужской области в безлюдной местности при выполнении планового полета, члены экипажа погибли. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — заявили в ведомстве.

Предварительной причиной произошедшего в Минобороны назвали техническую неисправность.

Отмечается, что на месте крушения Ми-28 работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Утром 25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе. На месте происшествия работают спасатели и оперативная группа.

19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44. На борту находились три пассажира и пилот. Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий — низкой облачности и ограниченной видимости в гористой местности, из-за которых вылет спасательных средств не был разрешен требованиями безопасности полетов. 22 июля стало известно, что обломки вертолета были найдены. Следователи назвали среди возможных причин крушения Robinson ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее вертолет Ми-8 упал и ушел под лед Онежского озера.

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