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США намерены поддержать Армению в сфере безопасности

Посольство США в Армении: Вашингтон готов помочь Еревану в развитии безопасности

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Shutterstock

Назначение представителя армии США в Министерство обороны Армении свидетельствует о стремлении Вашингтона содействовать Еревану в совершенствовании управления в сфере безопасности. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Армении.

«Программа глобальной оборонной реформы Госдепартамента США поддерживает государства-партнеры по всему миру в построении более устойчивых, эффективных и подотчетных институтов безопасности», – заявили в посольстве на фоне заявления заместителя госсекретаря США Эзры Зея о том, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

В диппредставительстве подчеркнули, что гражданский советник уже выбран, и он начнет работу уже в этом году.

До этого турецкий журналист Мехмет Али Гюллер предположил, что с помощью Армении Соединенные Штаты и НАТО хотят открыть против России «южный фронт», а также вбить клин в отношения стран «астанинского треугольника» (Турция – Россия – Иран).

Ранее депутат Госдумы Затулин заявил, что Армения переходит под крыло Запада.

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