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Аналитик Меркурис предупредил о кульминационной битве в Донбассе

Аналитик Меркурис: в Донбассе приближается последняя кульминационная битва

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время. Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

«Основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться.… Украинское сопротивление ослабевает», — сказал он.

По его словам, вероятно предстоят еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе.

«После этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», — сказал он.

До этого The New York Times написала о том, что Вооруженные силы России активно применяют мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им добиваться успехов против украинских войск на поле боя. В статье говорится, что со временем успехи российской армии лишь растут, и ее военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения Вооруженных сил Украины и городам в Донбассе.

Ранее The Wall Street Journal написала, что ВСУ смогли восполнить потери, однако армия еще не обладает достаточными силами для ведения наступательных действий.

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Операция на Украине
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