Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 13 075 военных в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает министерство обороны России.

По данным МО, группировка войск «Север» ликвидировала до 1370 военных, «Запад» — до 3920, «Юг» — до 3930, «Центр» — до 2215, «Восток» — до 925, «Днепр» — до 715 солдат.

19 июля Минобороны сообщало, что за прошедшую неделю на линии фронта в плен сдались 19 украинских военнослужащих.

Также стало известно, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29.

Кроме того, в пятницу подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой народной республики. В Минобороны отметили, что в ходе операции были поражены расчеты нескольких мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Ранее украинский пленный признал, что солдаты ВСУ симпатизируют России.