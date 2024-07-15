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Главком ВСУ выехал с проверкой мотопехотной бригады из-за потерь

Главком ВСУ Сырский проверит 59-ю мотопехотную бригаду из-за потерь бойцов

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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка для выяснения обстоятельств потерь среди техники и военнослужащих. Об этом сообщает генеральный штаб в Telegram-канале.

На прошлой неделе министерство обороны России сообщало, что бойцы российской группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям десяти бригад ВСУ, а также отразили пять контратак. Потери украинской армии составили до 355 военнослужащих. Речь шла, в том числе, и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

В сообщении украинского генштаба говорится, что Сырский выехал в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником военной службы правопорядка ВСУ.

14 июля депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции». Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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