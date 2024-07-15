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Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Суд заочно арестовал экс-главу СБУ Наливайченко и секретаря СНБО Литвиненко

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным агентства, оба они проходят фигурантами по делу о военных преступлениях, в частности, они обвиняются по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Решение суда вступит в силу с момента экстрадиции обвиняемых в Россию или задержания их на российской территории.

До этого Верховный суд ДНР вынес приговор командиру минометной батареи первого батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативного территориального объединения нацгвардии Украины майору Арсену Дмытрыку.

Отмечается, что Дмытрык в марте 2022 года отдавал приказы об обстреле жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона «Восточный» в Мариуполе. Суд принял решение заочно приговорить его к пожизненному заключению.

Ранее суд на Украине заочно вынес приговор координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву.

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