США сообщили, что защиту украинского неба должен обеспечивать Киев, а не НАТО

США выступают за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону, а не за то, чтобы этим занималась Организация Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил помощник президента США Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Наша позиция состоит в том, чтобы доставить средства ПВО на территорию Украины, чтобы Украина могла использовать их наиболее эффективно, чтобы защищать свое небо», — сказал он.

11 июля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут наносить удары по любым целям украинской армии из-за истощения противовоздушной обороны ВСУ.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет. Он отметил, что для прикрытия Львова необходимо будет подвести ПВО прямо к границе.

Ранее США отказали Зеленскому в ударах вглубь России.