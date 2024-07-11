Российские военные за сутки сбили 24 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО за сутки сбито 24 БПЛА и пять реактивных снарядов», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области, потери составили до 85 украинских военнослужащих. В результате этого ВСУ лишились семи автомобилей, 155 мм гаубицы М777 американского производства, 105 мм гаубицы М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиоэлектронной разведки «Пластун».

Утром 11 июля Минобороны России сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Тамбовской, Брянской, Тульской и Московской областями.

Ранее в США признали успехи России в зоне СВО на Украине.