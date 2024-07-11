Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон, повредив дома и автомобили

Город Грайворон Белгородской области подвергся очередной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дроны сбросили два взрывных устройства на парковку возле многоквартирного дома, где в результате были повреждены как минимум два автомобиля.

Кроме того, на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая произошло аварийное отключение электричества.

Пострадавших нет.

Днем ранее Гладков также сообщал об атаках украинских беспилотников на город Грайворон. Тогда в повреждения получили два здания и четыре легковых автомобиля.

10 июля Гладков рассказал, что жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество. Средства из федерального бюджета в размере 50 тысяч рублей получили 1145 жителей сел Козинка и Горьковское.

Ранее в белгородском поселке восстановили поврежденный при атаке ВСУ храм.