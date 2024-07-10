В деле экс-главного кадровика Минобороны Кузнецова появились новые детали

Бывшему главному кадровику министерства обороны Юрию Кузнецову дали взятку в виде дома и участка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявителя следствия в Басманном суде Москвы.

Взятку генерал-лейтенанту передал предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, который также находится под следствием по делу.

«Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн рублей и жилого дома. На общую сумму 30 млн 503 тысячи рублей», — заявил следователь.

По данным следователей, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу.

До этого стало известно, что арест бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки, продлен до 12 октября.

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.