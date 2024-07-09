Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, реальность российско-украинского конфликта указала на то, что запасы НАТО и производственные возможности оказались слишком малы.

Столтенберг добавил, что германско-нидерландская бригада не подготовлена к совместным действиям, что является прямой противоположностью совместимости сил.

Он подчеркнул, что саммит НАТО должен предложить новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что государства Североатлантического альянса в ближайшие дни объявят о новых мерах поддержки для Украины.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее конгрессвумен Грин обвинила НАТО в подготовке к мировой войне.