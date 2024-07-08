Нидерланды напомнили Украине о скорой поставке истребителей F-16

Нидерланды пообещали в скором времени направить Украине истребители F-16 и части зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил новый министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х.

Брекелманс и новый министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп посетили на выходных Украину и заверили украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Амстердам продолжит поддерживать Киев.

«Мы в скором времени поставим F-16 и части систем Patriot: это крайне важно и срочно», — написал Брекелманс.

По данным минобороны Нидерландов, Украина получит радар ЗРК Patriot и три пусковые установки. Также страна намерена передать Киеву мобильную криминалистическую лабораторию, стоимость которой составляет €6 млн.

1 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна выдала разрешение на передачу Украине 24 истребителей F-16.

Ранее военный эксперт назвал главный недостаток американских истребителей F-16.