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В Грузии сделали заявление о сотрудничестве с США после переноса военных учений

Грузия продолжит сотрудничать с США, несмотря на перенос военных учений

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Sputnik/РИА «Новости»

Грузия и США продолжат военное сотрудничество, несмотря на перенос Соединенными Штатами проведения совместных учений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на минобороны Грузии.

«Существуют форматы взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны и безопасности министерства обороны США и министерства обороны Грузии. Несмотря на перенос учений, вышеуказанные форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух 2025», — сказано в заявлении грузинского военного ведомства.

5 июля в Пентагоне объявили, что США отложили совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений.

Согласно заявлению американского минобороны, такое решение было принято в рамках инициированного США всеобъемлющего пересмотра двусторонних американо-грузинских отношений.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны намерены продолжать развивать сотрудничество и партнерство с Соединенными Штатами.

Ранее США пригласили Грузию на саммит НАТО в Вашингтоне.

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