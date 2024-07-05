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Губернатор подтвердил гибель девочки после атаки дронов ВСУ на Кубань

Пострадавшая в атаке ВС Украины на Приморско-Ахтарск девочка умерла в больнице

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в своем Telegram-канале, что шестилетняя жительница города Приморско-Ахтарск умерла в больнице после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он принес соболезнования семье девочки. «В такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал губернатор.

Кондратьев пообещал оказать всю необходимую помощь родным девочки.

По информации Telegrsm-канала Baza, девочка получила осколочное ранение в живот. В момент атаки она находилась в машине — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Канал отметил, что еще один семилетний мальчик был ранен в колено, сейчас он находится в больнице.

До этого Кондратьев сообщал, что в ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в Приморско-Ахтарске, но при падении их фрагментов повреждения получили гражданские объекты.

Ранее стало известно, что системы ПВО за ночь 5 июля сбили 50 дронов над Россией.

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