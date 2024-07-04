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Марочко сообщил о случаях сокрытия от командования ВСУ небоевых потерь солдат

Марочко заявил, что комбриги ВСУ скрывают от командования небоевые потери солдат

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Alina Smutko/Reuters

Командиры бригад Вооруженных сил Украины скрывают от вышестоящего командования небоевые потери солдат. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь», — сказал Марочко.

1 июля сообщалось, что бойцы 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на высокие потери среди личного состава из-за действий командования.

Бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко опубликовал видеообращение военных бригады, которая заняла позиции под Купянском. Они заявили, что из-за приказов нового командующего подразделения Ярослава Сидорова им приходится находиться на необорудованных позициях, а также резко выросли потери. Украинские военные назвали поведение Сидорова неадекватным.

Ранее эксперт заявил о проблемах в обороне ВСУ на Авдеевском направлении.

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