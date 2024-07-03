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Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине

Чешская военная помощь Украине из армейских запасов достигла $288 млн

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Depositphotos

Чехия передала Украине вооружения на общую сумму в $288,42 миллиона. Об этом заявили в министерстве обороны республики, пишет Reuters.

«На конец мая страна передала Украине оборудование из своих армейских запасов, включая самолеты и боеприпасы, на сумму 6,75 млрд крон ($288,42 млн. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Как подчеркивает издание, Прага оказалась одним из наиболее ярых сторонников Киева. За время проведения специальной военной операции Чехия отправила на вооружение украинской армии восемь самолетов. Также было направлено свыше 94,8 тысячи артиллерийских снарядов.

Кроме того, Чехия поставила Украине 62 танка, 131 боевую машину пехоты, а также 26 машин химразведки. Среди прочего Прага направила 16 систем ПВО, 13 гаубиц и 12 реактивных систем залпового огня. Также отправлялись боеприпасы и стрелковое оружие.

В свою очередь Пентагон выделил Украине пакет военной помощи на сумму $2,3 млрд, включающий дополнительные средства противовоздушной обороны.

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