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США выделили Польше кредит на противовоздушную оборону

США выделили Польше кредит в $2 млрд на ПРО и ПВО

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Czarek Sokolowski/AP

Соединенные Штаты выделили Польше кредит в $2 млрд на закупку вооружения ПРО и ПВО. Об этом сообщает министерство национальной обороны Польши.

Соглашение заключено в рамках программы «Иностранное военное финансирование». Это второй кредит, выданный Соединенными Штатами Польше за последнее время.

«Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах», — сказано в сообщении.

30 июня сообщалось, что партия бронетехники армии Соединенных Штатов переброшена на новые склады НАТО на американской военной базе, которая расположена на западе Польши.

Днем ране президент Польши Анджей Дуда продлил срок пребывания военного контингента США, Канады и Великобритании в стране до конца 2024 года.

Согласно сообщению спецслужбы, Дуда издал указ, разрешающий оставаться на польской территории до 31 декабря 2024 года вместе с оружием и боевыми средствами компонентам союзных войск США — до 6 500 солдат, Великобритании — до 700 солдат и Канады — до 350 солдат. Глава Польши также продлил пребывание польских военных в Литве, Турции и Ираке.

Ранее в Польше удивились феномену роста экономики России.

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