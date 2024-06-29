Пентагону понадобились дополнительные комплексы ПВО Patriot

Пентагон подписал контракт с корпорацией Lockheed Martin на создание комплексов противовоздушной обороны Patriot на сумму $5,2 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Судя по заявлению Минобороны США, работы по созданию комплексов Patriot будут вестись в нескольких штатах. Корпорация обязалась поставить вооружение к 30 июня 2027 года. При этом в Пентагоне не уточнили, о каком количестве комплексов ПВО идет речь.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу Вооруженным силам Украины до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

21 июня глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна совместно с еще одной страной поставят Украине одну систему ПВО Patriot.

Ранее Израиль выступил против передачи систем Patriot Украине.