Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагону понадобились дополнительные комплексы ПВО Patriot

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку комплексов ПВО Patriot

close
100%
Global Look Press

Пентагон подписал контракт с корпорацией Lockheed Martin на создание комплексов противовоздушной обороны Patriot на сумму $5,2 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Судя по заявлению Минобороны США, работы по созданию комплексов Patriot будут вестись в нескольких штатах. Корпорация обязалась поставить вооружение к 30 июня 2027 года. При этом в Пентагоне не уточнили, о каком количестве комплексов ПВО идет речь.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу Вооруженным силам Украины до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

21 июня глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна совместно с еще одной страной поставят Украине одну систему ПВО Patriot.

Ранее Израиль выступил против передачи систем Patriot Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами