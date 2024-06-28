Трамп опасается, что Россия возьмет под контроль больше территорий Украины

Россия возьмет под контроль больше территорий Украины, вплоть до всей ее территории в текущих условиях конфликта, потому что Киев очевидно проигрывает это столкновение. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе теледебатов, которые транслирует телеканал CNN.

«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально», — заявил Трамп.

В данной ситуации Трамп обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявив, что нынешний хозяин Белого дома принял слишком много глупых решений.

Также Трамп в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине в том случае, если он победит на предстоящих президентских выборах.

До этого Дональд Трамп в ходе теледебатов заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Путин не уважает Байдена.