На Украине пожаловались на нехватку систем ПВО для защиты объектов

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты отремонтированных энергетических объектов. Об этом заявил исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает издание УНИАН.

По словам Сахарука, недостаток ракет ПВО препятствует способности оградить критически важную инфраструктуру Украины от ударов Вооруженных сил России.

Директор ДТЭК отметил, что на каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов по энергосистеме, у России имеется от пяти до шести ракет для запуска по территории республики.

Если силы РФ запустят 10 ракет по любой цели на Украине, украинским военным предстоит ответить не менее 12 ракетами ПВО, предположил Сухарук.

21 июня глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна совместно с еще одной страной поставят Украине одну систему ПВО Patriot. По ее словам, удалось собрать запчасти для одной такой системы. При этом министр не стала раскрывать сроки поставки, «чтобы не давать россиянам никакой информации».

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.