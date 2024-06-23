Жителей одного из районов Белгородской области предупредили об обстреле ВСУ

Краснояружский район Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«Внимание! Ведется обстрел <...> села Демидовка», — уточнили в ведомстве.

Представители министерства рекомендовали людям пройти в укрытия. В частности, местным жителям посоветовали спуститься в подвалы домов.

23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по городу Грайворону при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Целями украинских военных стали центр населенного пункта, многоквартирный жилой дом и парковка.

В результате атаки ранения получили трое мужчин и одна женщина. Одного из пострадавших спасти не удалось. Еще двоих мужчин доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Женщина, в свою очередь, от госпитализации отказалась.

До этого корреспондент ТАСС сообщил, что в городе Белгороде раздались звуки взрывов. Это произошло после объявления в регионе ракетной опасности. Однако другая информация пока не поступала.

Ранее в Белгородской области подсчитали, сколько снарядов ВСУ выпустили по региону за минувшие сутки.