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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

СЦКК ДНР: украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению представительства, атака на Горловку произошла в 6:10 мск.

В СЦКК уточнили, что в 6:30 мск также был зафиксирован обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка из населенного пункта Кураховка. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.

11 июня украинский снаряд попал в многоквартирный дом в жилом массиве «Строитель» в Горловке. В результате пострадала женщина, ее спасти не удалось.

До этого британский телеканал Sky News сообщил, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения украинскими войсками боевой авиации против объектов за пределами новых регионов РФ и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину предупредили о решительном ответе на удары по территории РФ.

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