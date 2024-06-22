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В подполье заявили об атаке на расположение ВСУ около Ивано-Франковска

Глава подполья Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские войска нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ивано-Франковска, расположенного на западе страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Утром в 4:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев», — сказал он.

Источник добавил, что расположение украинских войск находилось в одном из местных учебных заведений.

По информации агентства, в настоящее время больницы в городе переполнены. После удара сюда доставили большое число бойцов ВСУ, из-за чего врачам приходится работать в усиленном режиме.

Утром 22 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска атаковали ряд объектов военной и энергетической инфраструктуры на территории Украины. Речь идет о сооружениях в Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Волынской областях. Кроме того, повреждения получили объекты на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области.

Ранее ВСУ заявили о «чрезвычайно тяжелой» ситуации в донецком городе Часов Яр.

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