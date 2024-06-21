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Белоусов обвинил Запад в стремлении поставить под удар безопасность России

Глава МО Белоусов: Запад стремится сломать независимый политический курс России

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Коллективный Запад стремится сломать независимый политический курс России и поставить под удар безопасность страны. Об этом в Кремле на встрече с выпускниками военных вузов заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Коллективный Запад стремится сдержать ее развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства», заявил глава ведомства.

21 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по стратегическим наступательным вооружениям возможны только после их отказа от поддержки Украины.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США и Европейский союз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в том числе из-за низкого уровня поддержки среди населения.

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада подталкивают Украину к нанесению ударов по территории России, зачастую по заведомо мирным целям.

Ранее Лавров заявил, что развязанный Западом конфликт на Украине угрожает ОДКБ.

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