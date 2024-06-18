Глава МИД Италии опроверг обсуждения в НАТО вопроса о боеготовности ядерного арсенала

Руководитель министерства иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что ни на одном заседании Североатлантического альянса не обсуждалось ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что никто никогда не говорил о наращивании ядерного арсенала. Таяни добавил, что тоже читал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Глава МИД Италии добавил, что выступает против использования ядерного арсенала, а также ядерной гонки вооружения.

До этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не увеличивает количество своих ядерных боезарядов, а занимается модернизацией самолетов-носителей.

По словам генсека, у НАТО не имеется никаких планов по увеличению количества ядерных боезарядов. Альянс, заменяя устаревшие самолеты, лишь модернизирует носители ядерного оружия.

Также Столтенберг заявил, что общие военные расходы Североатлантического альянса в 2024 году вырастут на 18%, а 23 из 32 стран блока довели свои военные расходы до 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее в ЕС сочли приоритетной закупку оружия по требованию НАТО.