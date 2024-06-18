Столкновение между Россией и Соединенными Штатами становится реальностью, но также все более очевидна вероятная победа РФ в украинском конфликте. Об этом сообщается в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«Непосредственное столкновение между Россией и США, НАТО и прямое противостояние между ядерными державами, худшее со времен холодной войны, становится реальностью», — сказано в сообщении.

В статье также говорится, что СВО превращается в священную войну за суверенитет и международную справедливость. По мнению агентства, военное превосходство РФ на Украине становится все более очевидным.

Днем 18 июня научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, заявил, что туризм может стать одной из точек соприкосновения интересов России и Северной Кореи, помимо энергетики и военной сферы.

18-19 июня Владимир Путин находится с рабочим визитом в Пхеньяне. В ходе встречи президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Путин назвал приоритет России до конца века.