Йеменские хуситы атаковали судно в Аденском заливе

Загоревшееся судно было эвакуировано после нападения йеменских хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило в субботу, что экипаж торгового судна был эвакуирован, а само судно горело и тонуло.

До этого сообщалось, что правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине.

Центральное командование Вооруженных сил США, что 13 июня хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденском заливе. Обе ракеты попали в принадлежащее Украине и управляемое Польшей балкерное судно под флагом Палау.

Незадолго до этого сообщалось, что движение «Ансар Аллах» атаковало два грузовых судна в Аденском заливе противокорабельными ракетами.

Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.