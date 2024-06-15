Йеменские хуситы атаковали судно в Аденском заливе

Загоревшееся судно было эвакуировано после нападения йеменских хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило в субботу, что экипаж торгового судна был эвакуирован, а само судно горело и тонуло.
До этого сообщалось, что правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине.
Центральное командование Вооруженных сил США, что 13 июня хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденском заливе. Обе ракеты попали в принадлежащее Украине и управляемое Польшей балкерное судно под флагом Палау.
Незадолго до этого сообщалось, что движение «Ансар Аллах» атаковало два грузовых судна в Аденском заливе противокорабельными ракетами.
Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.