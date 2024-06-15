Водитель, сбивший людей в Благовещенске, попросил прощения у их родственников

Водитель, который на минивэне сбил людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников пострадавших. Видео с его речью в зале суда опубликовало РИА Новости.

Мужчина утверждает, что раньше он не садился за руль пьяным.

Благовещенский городской суд заключил под стражу водителя микроавтобуса.

Накануне мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил около десяти человек. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

Виновник ДТП несколько лет проработал водителем и, по словам родственников, никогда не садился за руль пьяным. Сам мужчина утверждает, что у автомобиля отказали тормоза. При этом медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.

Ранее появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске.