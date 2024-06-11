Военком предрек мобилизацию всех украинцев

Сотрудник Харьковского областного военкомата Олег Щирский заявил, что в перспективе воевать должен каждый украинец. Об этом он заявил в эфире эстонского телеканала ERR.

«Сегодня, завтра, когда-нибудь каждому придется воевать. Мы же понимаем, что вооруженные силы небесконечны... Завтра кто-то должен их заменить», — заявил Щирский.

По его мнению, боевые действия на территории Украины продлятся гораздо дольше, чем многие жители страны предполагают.

До этого на Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектации) врачей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца - до 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.