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Хуситы нанесли удар по британскому эсминцу

Хуситы нанесли удар по британскому эсминцу HMS Diamond

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Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что совершили обстрел эсминца ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Ракетные войска Йемена провели операцию против британского эсминца HMS Diamond в Красном море с использованием нескольких баллистических ракет», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Йеменские хуситы объявили о двух попытках уничтожить корабли, идущие через Красное море. По их словам, для нападения были использованы баллистические ракеты, беспилотники и противокорабельные ракеты.

Также центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о том, что американские войска уничтожили пять беспилотников и две баллистические ракеты йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Кроме того, американские военные уничтожили патрульный катер хуситов в Красном море и четыре противокорабельные баллистические ракеты.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

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