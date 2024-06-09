Над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун» и два беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«9 июня в период с 09:30 до 10:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории РФ c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

В этот же день минобороны России сообщало, что силы ПВО нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. С начала мая атаки усилились. По версии некоторых военных экспертов, это связано с наступлением военных России на Харьковском направлении.

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.