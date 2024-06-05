Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717590243
Размер текста
А
А
А

На Украине пожаловались на проблемы с вооружением и изношенным оружием

Telegraph: поставки новых снарядов не решат проблему артиллерийских орудий ВСУ

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем в войсках из-за износа артиллерийских орудий. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на нескольких украинских солдат.

Украинские военные заявили изданию, что ситуация на линии боевого соприкосновения очень тяжелая.

Несмотря на то, что новые поставки после выделения Соединенными Штатами очередного пакета помощи Украине уже начали доходить до украинских войск, силы РФ по-прежнему превосходят их в обеспеченности боеприпасами, рассказал один из собеседников Telegraph.

31 мая США разрешили Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин, комментируя соответствующее решение Вашингтона, призывал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют».

Немецкое издание BILD 5 июня сообщило, что Вооруженные силы Украины уже начали наносить удары вглубь России американскими ракетами HIMARS.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами