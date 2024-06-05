Военнослужащие Вооруженных сил Украины заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем в войсках из-за износа артиллерийских орудий. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на нескольких украинских солдат.

Украинские военные заявили изданию, что ситуация на линии боевого соприкосновения очень тяжелая.

Несмотря на то, что новые поставки после выделения Соединенными Штатами очередного пакета помощи Украине уже начали доходить до украинских войск, силы РФ по-прежнему превосходят их в обеспеченности боеприпасами, рассказал один из собеседников Telegraph.

31 мая США разрешили Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин, комментируя соответствующее решение Вашингтона, призывал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют».

Немецкое издание BILD 5 июня сообщило, что Вооруженные силы Украины уже начали наносить удары вглубь России американскими ракетами HIMARS.

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